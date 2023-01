In Triennale Milano circo contemporaneo tra danza e teatro

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Il circo contemporaneo arriva in Triennale Teatro, dal 27 al 29 gennaio, con la seconda edizione di Fuori Asse Focus- Ai confini del circo, una selezione di quattro spettacoli programmati da Quattrox4, centro per il circo contemporaneo a Milano, che si muovono tra generi e stili, tra sperimentazione e forme ibride site-specific, sul margine tra danza e teatro.

Lo spettacolo di punta sarà White out - La conquista dell'inutile di Piergiorgio Milano, che tra circo, danza e alpinismo racconta il cammino iniziatico di tre alpinisti verso la cima, e rende omaggio a chi è scomparso nel bianco senza fine delle altezze. "La più grande ambizione di questo spettacolo è trasformare l'alpinismo in un linguaggio artistico, creare una sintesi visuale tale da portare la vastità della montagna dentro un teatro, affinché il pubblico possa vivere il freddo, le pareti rocciose verticali, le tempeste di neve" dice Piergiorgio Milano, autore, coreografo e performer.

Un altro appuntamento è '2984' di Alessandro Maida, in prima assoluta, dove uno strano essere, forse l'ultimo della razza umana, sopravvive grazie a una particolare simbiosi con pietre e sabbia.

E poi 'Mavara' di Chiara Marchese | Porte 27, laureata Circus Next 2020-2021, che esplora la figura ancestrale della tradizione siciliana, la mavara, donna dai poteri magici e curativi, e 'Croute' di Guillaume Martinet | Defracto, uno dei nomi più famosi della giocoleria contemporanea, un solo site-specific costruito appositamente per gli spazi di Triennale Milano giocando con la presenza dei visitatori. (ANSA).