Sanità: Soccio direttore sanitario dei Fatebenefratelli

L'Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio ha nominato Matteo Soccio direttore sanitario aziendale della Provincia Lombardo Veneta dei Fatebenefratelli.

In questo ruolo - è spiegato in una nota - ha il compito di coordinare le direzioni sanitarie di tutte le strutture della Provincia, 11 nel Nord Italia e 2 all'estero.

Soccio è un chirurgo generale ed urologo, formatosi all'Università degli Studi di Pavia, e ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali, tra cui, nel 2019 quello di direttore sanitario aziendale di Asst Lariana. "L'area d'intervento territoriale è vasta e complessa - spiega -. Gli anni recenti hanno evidenziato l'opportunità, o meglio, la necessità di fare squadra e costruire sinergie coinvolgendo tutte le strutture operative. Vale per tutte le realtà sanitarie e socio sanitarie dei Fatebenefratelli".

Nello specifico, Soccio partirà dall'ospedale di Erba, dove supporterà la direzione di struttura in tutte le iniziative in corso "volte a migliorare il percorso paziente nell'ottica dell'umanizzazione delle cure e dell'efficienza operativa".

