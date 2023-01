A Milano apre il Teatro del Borgo, nuova sala a Chinatown

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Si alzerà il sipario domenica prossima al Teatro del Borgo, nuovo spazio che aprirà in via Verga a Milano, nel cuore di Chinatown per ospitare non solo produzioni teatrali ma anche proiezioni di film e laboratori per giovani artisti.

Sarà quindi "un luogo di cultura, incontro e integrazione oltre che di intrattenimento e spettacolo", secondo don Mario Longo, parrocco della vicina chiesa della Santissima Trinità, e dei suoi collaboratori che hanno dato vita a uno spazio che vuole diventare "un polo di scambio e di dialogo" all'interno di un quartiere con una forte presenza della comunità cinese.

Lo spazio è stato completamente ristrutturato e ospiterà 5 spettacoli teatrali e una performance nel cartellone 2023 intitolato 'Humana', a cui si affiancherà una programmazione cinematografica. Inoltre sarà a disposizione i giovani artisti come laboratorio, luogo di studio e banco di prova e sono già in corso contatti con scuole di cinema e di teatro della città.

(ANSA).