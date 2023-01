Biotech Alnylam Pharmaceuticals inaugura nuova sede a Milano

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Alnylam Pharmaceuticals, biotech americana in Italia dal 2016, ha inaugurato questa mattina la nuova sede a Milano alla presenza dell'assessore della Regione Lombardia allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi, nel complesso di via Melchiorre Gioia 26, dando vita anche a una partnership di lungo periodo con la realtà del Terzo Settore Soleterre Onlus attraverso il progetto 'Skills Academy'.

L'obiettivo è quello di "svolgere al meglio la nostra missione al servizio di pazienti affetti da malattie rare e i loro caregiver - ha spiegato Domenico Guajana, Country Manager Italia dell'azienda - favorendo l'acceso alle terapie innovative sviluppate dalla ricerca Alnylam".

La partnership con Soleterre Onluns, invece, si declina nel progetto 'Skills Academy', volto all'inserimento nel mondo del lavoro di persone che vivono momenti di difficoltà. Sono oltre 145.000 le persone arrivate in Italia perché costrette a fuggire dal proprio Paese a causa di conflitti armati e/o violazioni dei diritti umani che puntano ad essere integrate nel mercato del lavoro a lungo termine.

Un'emergenza che ha portato alla realizzazione del progetto triennale che vuole porre al centro la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze tecniche e trasversali delle persone titolari di protezione, per promuovere un inserimento rapido e duraturo nel mondo del lavoro.

"I cittadini stranieri coinvolti nella 'Skills Accademy' potranno accedere a percorsi personalizzati di formazione e coaching per l'inserimento nel mondo del lavoro - ha concluso Damiano Rizzi, presidente di Soleterre Onlus - un'attenzione particolare sarà rivolta al loro percorso di vita secondo il modello di presa in carico multidisciplinare promosso da Soleterre". (ANSA).