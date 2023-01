Aveva centinaia di scatti pedopornografici,condannato 24enne

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Tra le immagini che aveva nel cellulare c'erano anche le fotografie della figlia di nove anni della compagna. Erano centinaia gli scatti pedopornografici che nascondeva un operaio di 24 anni condannato oggi dal Tribunale di Brescia a 5anni per pedopornografia.

Il giovane, nel 2021, aveva subito una perquisizione domiciliare in una inchiesta per fatture false e cercando documenti contabili la Guardia di Finanza aveva trovato centinaia di immagini e video che ritraevano minori nudi.

(ANSA).