Milano: Sala a imprese, comincino ad allargare cordoni borsa

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - "Che la dettino la visione. Ci dicano cosa fare, comincino ad allargare i cordoni della borsa, che magari serve per tanti a Milano". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha replicato alle parole del presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, che in un'intervista al Corriere della Sera, ha spiegato di come a Milano "serve una visione".

"In questo momento credo che, nel rispetto del grande ruolo dell'impresa a Milano, non vedo un atteggiamento di partecipazione al vero problema che c'è - ha aggiunto Sala a margine della sottoscrizione del protocollo con la Rai, No Women No Panel -. È inutile che parlino di Area B, parlino del fatto che c'è una drammatica crescita dell'inflazione e i salari sono quelli che sono, parlino di questo, ci diano soluzioni su questo, aiutino i cittadini milanesi in difficoltà su questo.

Non è che si devono nascondere dietro l'idea di Area B, facciano la loro parte con generosità". "A me sembra che siamo un po' tutti maestri nel fare le analisi e molto meno nel fare le cose - ha concluso -.

Nell'intervista del presidente di Assolombarda io leggo tanta analisi, non leggo soluzioni". (ANSA).