Supercoppa, Pioli: "Il derby partita a sé, vogliamo giocarcelo"

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - "E' un match importante. Abbiamo la possibilità di vincere un altro trofeo, vorrebbe dire dare continuità al percorso che abbiamo iniziato. Sappiamo che l'ultima settimana non è stata delle migliori, ma domani è una partita a sé, come del resto lo sono tutti i derby. C'è un trofeo in palio e questo aumenta il livello della partita". Lo dice l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza, alla vigilia della Supercoppa Italiana a Riyad. "Siamo qui con merito - ribadisce il tecnico dei rossoneri - abbiamo vinto lo scudetto con merito e vogliamo giocarcela. Un obiettivo lo abbiamo perso, la Coppa Italia, e questo è un altro obiettivo". (ANSA).