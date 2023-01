Ruba la stessa auto due volte in tre giorni, denunciato

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Per quell'auto era diventata un chiodo fisso: tanto che la ha rubata due volte nel giro di tre giorni. Per questo un pregiudicato di 41 anni è stato denunciato per furto aggravato e ricettazione dalla Procura di Cremona.

Aveva rubato la prima volta l'auto il 7 gennaio. Ed era stata la polizia a ritrovarla e restituirla al proprietario. Solo tre giorni dopo, il 10, è avvenuto il secondo furto all'interno del garage dove la macchina veniva tenuta.

In questo secondo caso, sono stati i carabinieri di Crema ad avvistare l'auto che andava a velocità molto alta in direzione di Crema. Inseguito l'uomo ha abbandonato l'auto, restituita per la seconda volta al legittimo proprietario, ed è scappato a piedi.

Le indagini dei carabinieri, in collaborazione con la squadra mobile di Cremona, hanno permesso, grazie anche alle riprese delle telecamere. di identificare il 41enne. Durante la perquisizione della sua abitazioni sono state trovate le chiavi della Subaru, gli abiti che indossava al momento dei furti e una 500 risultata rubata e restituita alla proprietaria. Per questo è stato denunciato per furto aggravato e anche ricettazione.

(ANSA).