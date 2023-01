Milano: piazzale Loreto cambia look, lavori al via in autunno

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Nhood Italy, società internazionale specializzata nelle riqualificazioni urbane e nel retail, ha aperto oggi in via Porpora 10, a Milano, l'hub 'LOC 2026', uno spazio pubblico di ascolto e informazione sul progetto 'Loreto Open Community'. È il primo tassello concreto verso la realizzazione del progetto di rigenerazione urbana per la trasformazione di piazzale Loreto con cui Nhood, nel 2021, ha vinto il bando internazionale 'C40 Reinventing Cities' del Comune di Milano, e il cui avvio di cantiere è previsto entro l'autunno di quest'anno. L'infopoint 'LOC 2026' rimarrà aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 12 alle ore 20.

"Una grande scommessa di trasformazione urbana - ha commentato l'assessore comunale alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi - un progetto che risponde ai principi di Reinventing Cities e di C40, un modello per reinterpretare i luoghi della città restituendo bellezza e sostenibilità perché tutti i cittadini ne possano usufruire e beneficiare".

"Con un investimento complessivo stimato di circa 80 milioni di euro - si legge in una nota della società - Nhood trasformerà piazzale Loreto, da attuale vuoto urbano, un congestionato snodo di traffico, in un nuovo spazio di vita, un polo di aggregazione restituito alla comunità. L'agorà sarà connessa a NoLo per garantire continuità all'asse corso Buenos Aires/viale Monza/viale Padova, e si inserisce nel tessuto urbano generando un impatto positivo sul territorio". (ANSA).