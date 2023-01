Accoltella un collega durante una lite in azienda a Rozzano

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Una lite tra colleghi è sfociata in un accoltellamento, questa mattina, a Rozzano, nel Milanese. E' accaduto alle 9.20 in una azienda di imballaggi in materiale plastico in via Buozzi, dove un dipendente di 51anni, marocchino, ha aggredito con un coltello un suo collega di 46 anni. Il ferito è stato trasportato in codice rosso, ma non in pericolo di vita, alla clinica Humanitas di Rozzano per un fendente che lo ha raggiunto all'addome.

L'uomo, secondo quanto riferito dai Carabinieri, che indagano sull'episodio, nel corso della lite avrebbe colpito con un pugno alla testa anche un altro collega di 51 anni (trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo). Il presunto aggressore si trova ora in caserma. (ANSA).