San Siro: Salvini, Sgarbi senza titolo e delega per dire no

"Vittorio Sgarbi non ha nessun titolo e mezza delega per dire sì o no a un'opera". Lo afferma il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a proposito dello stadio di San Siro. "Chi ha uno stadio di proprietà come la Juventus ha più fatturato: a Madrid hanno fato un'enorme operazione in pieno centro in mezzo ai palazzi".

San Siro "così com'è è un onere insostenibile per Comune e cittadini. Incontrerò con il ministro della Cultura tutte le sovrintendenze d'Italia, che dovrebbero lasciar lavorare la gente", aggiunge Salvini intervistato dal direttore de Il Sole 24 Ore Fabio Tamburini a un convegno di Assimpredil Ance sulle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.