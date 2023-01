Milano-Cortina: A.Fontana, tempi saranno rispettati

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - In vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 "il lavoro della Regione, è perfettamente in ordine, perfettamente tempestivo: le opere pubbliche nostre che non sono nostre sono nei limiti previsti". Per quanto riguarda quelle dello Stato, "la società che ha costituito lo Stato, come ho già detto, è purtroppo stata istituita tardi, due anni e mezzo dopo che avevamo avuto l'assegnazione dei Giochi", ma "ciò non toglie che il dottore Santandrea (commissario per i lavori in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ndr), con il quale sono in contatti costanti, mi dice che riuscirà a rispettare i tempi anche per la realizzazione di quelle". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della presentazione dei candidati della Lega alle elezioni regionali. (ANSA).