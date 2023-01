Lombardia, Moratti presenta la lista: 'Siamo a un passo dal 30%'

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - "Abbiamo un sondaggio vero: siamo a un passo dalla soglia del 30%. La partita è apertissima e noi corriamo per vincere". Così Letizia Moratti, candidata civica alle regionali in Lombardia con il sostegno del Terzo polo, durante la presentazione della sua lista civica a Milano, parlando del sondaggio Winpoll circolato ieri che la vede al secondo posto alle spalle di Attilio Fontana e sopra lo sfidante del centrosinistra e M5S Pierfrancesco Majorino.

"Siamo a un passo dal vincere", ha aggiunto Moratti parlando di una lista civica "che nasce da un sogno, quello di una Lombardia migliore" che è "un desiderio e io credo sia anche un diritto". Questo "non è un progetto per le elezioni" ma un'idea "di governo" della Lombardia "per concretizzare i nostri sogni - ha concluso - in questa lista c'è tutta la Lombardia: manager, imprenditori, professionisti, educatori, sportivi, amministratori locali, espressioni del mondo della sanità e agricoltori".

In sala ci sono quasi tutti i candidati della lista, a partire dai capilista su Milano, il consigliere regionale Manfredi Palmeri e la presidente della commissione Antimafia della Lombardia Monica Forte.

Corrono nel capoluogo lombardo, tra gli altri, anche l'ex leghista Davide Boni e l'ex Forza Italia Valentina Aprea. A Brescia ci sarà l'ex assessore regionale Monica Rizzi. A Monza, invece, l'ex ciclista Claudio Chiappucci. (ANSA).