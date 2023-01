Lombardia, Majorino: 'La partita tra me e Fontana è apertissima'

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - "I sondaggi dicono che la partita è apertissima tra me e Fontana. La realtà è che rispetto a un mese e mezzo fa siamo in una situazione completamente diversa: prima c'era il dibattito su chi potesse arrivare secondo tra me e Letizia Moratti, adesso il dibattito è su chi arriverà primo tra me e Fontana. Questo lo dice il 95 per cento dei sondaggi e soprattutto lo dice la sensazione fortissima che c'è in giro".

Così il candidato del centrosinistra e del M5S alla presidenza di Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a margine di un evento con Elly Schlein a Milano.

Il sostegno arriva "assolutamente da tutto il Pd", ha aggiunto Majorino. "In Lombardia, ma anche a livello nazionale", il partito "sta sostenendo unito la mia candidatura. Non mi sarei neanche candidato se non avessi avuto la certezza di un sostegno così ampio e trasversale". (ANSA).