Lombardia, Fontana: 'Coalizione mai spaccata, sempre compatti'

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - "Sono sereno proprio perché sono supportato da un'alleanza assolutamente compatta. Ieri anche durante la manifestazione, FdI ha dimostrato la volontà e la massima determinazione nel sostenermi". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della presentazione a Milano dei candidati della Lega alle elezioni regionali.

A chi gli chiedeva se sentisse in questa campagna elettorale il peso che si possano alterare gli equilibri di governo, ha risposto: "Io non sento nessun peso, l'ho detto e lo ripeto e continuerò a dirlo: per cinque anni, e sono stati cinque anni in cui abbiamo affrontato problemi difficilissimi, non ci siamo mai spaccati neanche per un'ora. Abbiamo sempre avuto una compattezza e una coesione. Per cui non cambierà assolutamente niente, nonostante gli auspici degli avversari, andremo avanti con la stessa compattezza con cui abbiamo affrontato questi 5 anni". (ANSA).