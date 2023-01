Corteo degli anarchici a Milano a sostegno di Alfredo Cospito

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Si è fermato per qualche minuto davanti al carcere di San Vittore, a Milano, il corteo di circa trecento persone che sta attraversando la città a sostegno dell'anarchico Alfredo Cospito, in carcere in Sardegna in regime di 41 bis.

I manifestanti, partiti dal piazzale di Porta Genova, a lungo hanno scandito slogan contro il 41 bis. Numerosi gli agenti di polizia e i carabinieri che stanno scortando il corteo, aperto da uno striscione nero con scritta bianca: "Contro il 41 bis per un mondo senza galere, libertà per tutti e tutte".

Momenti di tensione si sono vissuti quando sono state imbrattate le vetrine di Unicredit, tra viale Coni Zugna e via Modestino. (ANSA).