A Milano Uomo, Eleventy tra college e formale

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Il guardaroba formale viene reinterpretato da dettagli college, con monogrammi stampati su giubbotti e cappelli, nella collezione Eleventy per il prossimo inverno, presentata oggi a Milano. Così il classico abito doppio petto gessato viene proposto in modo più giovane abbinato al pull a V, al gilet imbottito e al cappellino college.

Tra i capi cult il giubbino in Cervo foderato in castorino.

