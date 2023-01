Coltellata fuori da discoteca, un ferito

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Un giovane è rimasto ferito, nela notte tra venerdì 13 e sabato 14, a Milano, nel corso di un'aggressione avvenuta all'esterno di una discoteca in via De Tocqueville, una delle strade più frequentate della cosiddetta 'movida' di corso Como, spesso al centro delle cronache per le liti e le rapine agli avventori. Le sue condizioni non sono gravi.

Il ragazzo, un 18enne di origine straniera, è stato colpito in circostanze ancora non note in un parcheggio, sulle quali sta compiendo accertamenti la Polizia. Ferito all'addome da un fendente, pare inferto con un coltellino, è stato portato in codice giallo all'ospedale di Niguarda. (ANSA).