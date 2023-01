Brioni, approccio morbido alla sartorialità

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Nella nuova collezione FW 2023 presentata nell'ambito di Milano Uomo, Brioni conferma l'approccio morbido alla sartorialità e alla costruzione dei capi, lasciando che sia chi indossa a risplendere, non il capo indossato. Lo stesso equilibrio si trova nel processo sartoriale Brioni, che si basa sulla generosità del tempo dedicato alla ricerca dei materiali migliori e per dare vita a un capo.

Radicato a Roma ma proteso al mondo, Brioni connette la profondità della storia con la velocità e le atmosfere del momento, il passato con il presente. La collezione è un percorso attraverso il presente, carico di consapevolezza della storia, presentato come un viaggio che inizia sotto una classica loggia Italiana e conduce a uno spazio sotterraneo nascosto attraverso una scala brutalista in cemento. La collezione restituisce l'idea del teatro della vita sotto forma di piazza. L'idea del viaggio si traduce in movimento e fluidità, in capi che accompagnano il corpo e i gesti. Le giacche sono più lunghe, i pantaloni più ampi, le spalle sono definite ma leggere: la predilezione di Brioni per la sartorialità morbida si anima ulteriormente, traslata in capi adatti alle diverse occasioni, che sposano disinvoltura e aplomb. Il benessere è esplorato come una sensazione olistica generata dalla forma, che si riflette nella texture trasmettendo una rassicurazione che è in definitiva un comfort per la mente. Abiti per momenti ed esperienze reali, pensati per essere rilevanti oggi come domani: blazer su misura, cappotti, field jacket e anorak; camicie e pantaloni in denim; sotto-giacca in maglia. La pelle aggiunge consistenza e texture: cappotti in shearling, blouson in vitello, blazer tagliati in coccodrillo recycled selezionato dagli archivi Brioni. Per la sera, un tocco di lucentezza: dinner jacket con collo a scialle in moiré di seta, giacche da smoking dai revers a lancia in jacquard intrecciato a mano con intarsi in velluto. Per completare il tutto, accessori solidi come stivali, zaini in pelle e tote bag. La palette colori vibra sul nero e quasi nero, sui crème e sui naturali, con accenti erranti di turchese e tabacco, in un mood Caravaggesco. (ANSA).