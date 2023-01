Lombardia, Lega: consiglieri espulsi, non ci candidiamo a regionali

"Dopo aver parlato con Umberto Bossi e con l'europarlamentare Angelo Ciocca abbiamo deciso di non candidarci alle prossime elezioni regionali": è quanto dichiarano in una nota i consiglieri regionali lombardi Antonello Formenti, Max Bastoni e Roberto Mura, tutti e tre espulsi dalla Lega insieme a Federico Lena dopo aver formato un nuovo gruppo al Pirellone che fa riferimento al Comitato Nord, la corrente interna al Carroccio fondata da Bossi.

"La decisione nasce dal fatto che non ci sarà una lista del Comitato Nord alle prossime elezioni regionali - aggiungono i consiglieri regionali lombardi Antonello Formenti, Max Bastoni e Roberto Mura- data l'impossibilità per il comitato di presentarsi a sostegno del governatore uscente Attilio Fontana". Questa, fanno sapere ancora i candidati, "è la volontà di Bossi e noi la rispettiamo fino in fondo così come abbiamo sempre rispettato la linea del fondatore della Lega". Ad ogni modo "potremmo percorrere altre strade e candidarci sotto altre bandiere - concludono in relazione alla possibilità di vederli candidati nella lista civica di Moratti - ma è un'ipotesi che abbiamo deciso di scartare in quanto non sarebbe coerente con la nostra storia politica". Lena, invece, aveva già fatto sapere in precedenza di non essere interessato a ricandidarsi per un posto in Consiglio regionale.