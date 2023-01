Influencer rapinata: 'Tutto sommato sono stati gentiluomini'

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - L'ex modella, influencer e imprenditrice milanese Roberta Martini è riuscita a conservare la calma, per quanto possibile, durante la rapina che ha subito la notte scorsa nella sua villa in un quartiere residenziale di Milano, dove è rimasta sequestrata, coi polsi legati da fascette, mentre tre uomini le prendevano quanto contenuto nelle due casseforti. "Ho sentito una mano sulla bocca mentre dormivo - racconta - e uno di loro mi ha detto: 'se fai quello che ti diciamo non ti facciamo niente".

E così, nonostante la paura, ha detto loro di prendere ciò che c'era nelle casseforti, senza mettere a soqquadro la casa.

"Tutto sommato sono stati ladri 'gentiluomini - prova a scherzare -: non mi hanno fatto del male, mi hanno tenuto chiusa in una stanza con uno di loro che mi ha anche soccorso quando sono svenuta".

Il tutto le sembra sia durato più di un'ora, dopodiché l'ex modella li ha pregati di non portare via il suo telefono. I ladri l'hanno lasciato in una stanza al piano superiore e le hanno acceso la tv: "Tra venti minuti puoi andare a recuperarlo e telefonare: non prima". E così se ne sono andati col bottino, gioielli, monili e alcune migliaia di euro.

"Certo è che hanno studiato le mie mosse, o qualcuno l'ha fatto per conto loro", ma non i suoi spostamenti sui social, come è successo ad altre influencer derubate in passato, che avevano reso nelle loro stories di essere in viaggio. (ANSA).