Da Kiton le forme dell'eleganza, dal comfort allo smoking

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - L'eleganza, in tutte le sue forme, è al centro della proposta di Kiton per la prossima stagione fredda, pensata per vestire l'uomo per tutte le esigenze e tutte le occasioni, dalla maglia a motivi geometrici stile Mondrian a icone senza tempo come l'abito, riproposto in forme più costruite, e soprattutto lo smoking, protagonista della collezione. La vocazione comfort degli ultimi due anni non viene dimenticata: se la camicia bianca si conferma la scelta migliore con la cravatta, sono le camicie in flanella a quadri o in denim a trovare spazio nell'armadio, accanto a giacche cardigan realizzati con un filato di cashmere a quattro fili di maglia (ANSA).