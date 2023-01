Boglioli pensa alle star di Hollywood con Vincent Peters

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Gli scatti in bianco e nero di star di Hollywood di Vincent Peters e la moda ispirata al cinema di Boglioli dialogano nella sala delle otto colonne, a palazzo Reale, dove il brand - partner ufficiale della mostra fotografica - ha presentato oggi le nuove collezioni uomo e donna per l'autunno-inverno 23/24. "Abbiamo scelto di essere partner della mostra di Vincent Peters - dichiara Francesco Russo, CEO Boglioli - perché crediamo che tra moda e arte fotografica ci sia un legame, sono due realtà che si uniscono per dare vita a molteplici storie, storie uniche e dal forte valore artistico. In particolare, nelle opere di Vincent Peters, ogni scatto è speciale e distintivo. Allo stesso modo ogni capo Boglioli racconta la sua storia, grazie alle lavorazioni che consentono al capo stesso di assumere sempre connotazioni differenti, regalando un'esperienza visiva e tattile unica. Come la moda con Boglioli è in grado di raccontare percorsi affascinanti e sempre diversi attraverso tessuti e lavorazioni minuziose ed esclusive, anche la fotografia di Vincent Peters si distingue in ogni minimo dettaglio attraverso scatti che celebrano le più grandi icone della moda e del cinema, distinguendosi per i particolari attenti e sofisticati". Christian Bale, Vincent Cassel, Matt Dillon, John Malkovich, sono solo alcuni dei personaggi ritratti dal celebre fotografo cui Boglioli si ispira nella nuova collezione, contraddistinta da un ritorno al suo DNA sartoriale, con capispalla ibridi che possono diventare camicia o giacca. (ANSA).