Lombardia: stanziati 31 milioni in due anni per neuropsichiatria

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Via libera dalla giunta della Regione Lombardia a uno stanziamento di oltre 31 milioni di euro - 13,88 per il 2023 e 17,44 per il 2024 - destinato alla neuropsichiatria, con l'obiettivo di aumentare la tariffa giornaliera riconosciuta alle Comunità terapeutiche, mettere a contratto altri 68 posti di Comunità, chiedere ad ogni Comunità di destinare un posto a minori provenienti dal circuito giudiziario e prevedere altri 80 posti di Centro diurno.

La delibera fa seguito ad un altro provvedimento dello scorso novembre con cui si definiva un aumento tariffario pari al 2,5% per questo settore per fronteggiare i rincari dovuti alla crisi energetica: "Una svolta significativa - commenta l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso - che pone al centro un'area che ha visto negli ultimi anni una crescita drammatica dei bisogni". Nella consapevolezza "che l'investimento sui ragazzi è l'investimento sul futuro e che senza salute mentale non può esserci salute".

La Regione aumenta così la tariffa giornaliera delle Comunità Terapeutiche da 180 euro a 270 euro per gli attuali 276 posti, "mettendo a contratto altri 68 posti di Comunità per avere maggiori possibilità di ingresso per i ragazzi lombardi".

(ANSA).