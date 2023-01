Codice rosso entra nello sport, il grazie di ChangeTheGame

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - "Esprimiamo il più sentito ringraziamento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dottor Marcello Viola, per aver raccolto e attuato la nostra proposta di sottoscrivere un protocollo di intesa con il Coni per la collaborazione nella trattazione di vicende legate a reati di violenza contro le persone commessi in ambito sportivo, riconoscendo pubblicamente il ruolo propulsivo dell'Associazione durante la conferenza stampa di presentazione del documento". Così l'associazione ChangeTheGame ha commentato in una nota il protocollo tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva firmato oggi a Milano. "La sottoscrizione di questo protocollo - continua l'associazione - rappresenta un grande passo avanti verso il raggiungimento dell'obiettivo di offrire una più completa tutela ai minori e ai soggetti abusati nello sport, che da sempre ChangeTheGame persegue". "Un sentito ringraziamento - conclude la nota - va anche a tutti coloro che si sono spesi per ottenere questo risultato e, in particolare il Presidente del Tribunale di Milano dottor Fabio Roia, la dottoressa Maria Letizia Mannella coordinatrice del Dipartimento Famiglia, minori e fasce deboli e l'avv.Fabio Iudica che collabora con ChangeTheGame". (ANSA).