Rompe braccialetto elettronico e va a comprare droga, arrestato

(ANSA) - SEREGNO, 10 GEN - Rompe il braccialetto elettronico per andare ad acquistare droga e i carabinieri lo arrestano per evasione dai domiciliari. E' accaduto a Seregno (Monza).

Protagonista della vicenda un 23enne di origini senegalesi.

Ieri i carabinieri hanno ricevuto l'allarme per la manomissione del braccialetto e sono andati a casa del giovane che vive insieme al fratello, anche lui ai domiciliari, e i genitori. E' stata la madre con una telefonata a far rientrare il figlio nell'abitazione dove lo aspettavano i carabinieri che lo hanno arrestato e questa volta portato in carcere. (ANSA).