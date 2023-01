Riaperta dopo un mese Lecco-Ballabio dopo frana

(ANSA) - LECCO, 10 GEN - E' stata riaperta oggi al traffico in entrambi i sensi di marcia, la strada Lecco-Ballabio, raccordo della Ss36, investita lo scorso 9 dicembre da una frana di notevoli dimensioni.

La riapertura è avvenuta alla presenza del ministro Matteo Salvini e delle autorità locali. Per un mese la circolazione era stata deviata sulla vecchia e tortuosa provinciale che collega Lecco alla Valsassina, con notevoli disagi per il traffico e lunghissime attese.

In questo lasso di tempo sono state eseguite opere di disgaggio del materiale roccioso pericolante, e sono stati rimossi i grossi massi che si erano riversati sulla carreggiata all'imbocco della galleria "Giulia" investendo tra l'altro un furgoncino.

Due persone si erano salvate per miracolo, uscendo da un finestrino.

Ora la circolazione rimarrà comunque bloccata di notte, per un periodo di circa 15 giorni,, dalle 22 alle 5, per consentire ulteriori lavori di consolidamento e protezione dell'arteria, di vitale importanza per la Valsassina.

Nella zona interessata dalla frana, sono state installate anche delle protezioni, all'altezza della carreggiata e anche a monte, inoltre è stato approntato un sistema di monitoraggio di eventuali movimenti franosi. (ANSA).