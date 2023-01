Coppa Italia: 2-1 al Parma, Inter ai quarti dopo supplementari

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Inter batte Parma 2-1 (0-1, 1-0) dopo i tempi supplementari e si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia. Incontrerà la vincente di Atalanta-Spezia. I gol: nel primo tempo per gli emiliani Juric al 38'; nel secondo tempo per i nerazzurri Lautaro Martinez al 43'; nel secondo tempo supplementare ancora per l'Inter rete di Acerbi al 5'.

(ANSA).