Vialli, per l'addio a Cremona le sue maglie ai piedi altare

(ANSA) - MILANO, 09 GEN - Ai piedi dell'altare, ci sono le cinque maglie di Gianluca Vialli: la grigiorossa della Cremonese, la blucerchiata della Sampdoria e la bianconera della Juventus, poi quelle azzurre della Nazionale e del Chelsea.

Intorno, nella chiesa di Cristo Re, nel cuore del quartiere che lo ha visto crescere nella sua Cremona, c'è tutto il suo mondo: i famigliari, gli amici cremonesi, il patron della Cremonese, Giovanni Arvedi, con le giovanili, ex calciatori che con Stradivialli hanno condiviso la carriera sul campo, da Fabrizio Ravanelli a Ciro Ferrara, da Alessio Tacchinardi a Pietro Vierchowod, da Marco Lanna ad Attilio Lombardo fino a tanti ex Cremonese.

La messa è celebrata dal vescovo di Cremona, Antonio Napolioni. "Dalla qualità dei nostri pensieri su Vialli - ha detto - brilla la qualità di un uomo che è stato grande in vita e anche nella morte. Ha saputo giocare con il sorriso anche la partita dell'esistenza oltre a quella sul campo. Ha scelto la vita e non il male, non si è fatto annichilire dalla malattia.

Siamo qui per dirti grazie Gianluca". In prima fila il sindaco, Gianluca Galimberti, l'assessore regionale lombardi al Welfare, Guido Bertolaso. (ANSA).