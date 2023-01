Milano: per Area B altri 20 giorni di deroga dal 16 gennaio

(ANSA) - MILANO, 09 GEN - Dal 16 gennaio scatterà una nuova deroga per Area B, la ztl che corrisponde a quasi tutta la città di Milano. Da quella data saranno riconosciute ulteriori 20 giornate di libera circolazione, in aggiunta alle 50, per i cittadini residenti e non residenti nella città di Milano che hanno un Isee inferiore a 20.000 euro e che sono proprietarie di un veicolo alimentato a gasolio classe Euro 5. È quanto ha illustrato l'assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi, in una riunione con i capigruppo dei partiti presenti in Consiglio comunale. Per quanto riguarda i numeri delle deroghe su Area B nel 2022 sono state quasi 80 mila quelle per le persone disabili, oltre 39 mila quelle per gli iscritti al Move-In, il meccanismo che consente di effettuare un certo numero di chilometri in deroga.

Al secondo posto ci sono le auto storiche 2.415 e al terzo posto quelle per turnisti e volontari 1.715. Il divieto di accesso e circolazione in area B è posticipato fino al 30 settembre del 2023 anche per i veicoli diesel Euro 5, quando utilizzati per gli spostamenti in car-pooling regolarmente registrati presso piattaforme telematiche, gestite anche da soggetti autorizzati a operare in via sperimentale. La deroga per il car-pooling si potrà richiedere a partire dal 31 gennaio. "I dati delle deroghe ci forniscono un quadro sulla situazione del parco auto milanese e delle necessità di chi utilizza l'auto in città - ha commentato l'assessore Censi -. A parte il numero delle richieste per i disabili o quelle del move-in, negli altri casi si tratta di cifre relativamente modeste e ci indica che ci troviamo di fronte ad una città che in gran parte si è già avviata verso la transizione ecologica".

