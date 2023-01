Milano: aula approva odg città zona 30 per auto

(ANSA) - MILANO, 09 GEN - Proclamare Milano una città dove si viaggia a 30 chilometri orari, dal centro alla periferia e non solo in certe zone come accade oggi, a partire dal gennaio del 2024. È quanto chiede un ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale di Milano e presentato dal consigliere della lista Sala Marco Mazzei.

Il documento "chiede che il limite di velocità urbano venga posto a 30 chilometri all'ora - ha spiegato Mazzei - che si esca dalla logica di limite a 50 e che lo si riduca a quello che oggi sono le zone 30. Bisogna fare questa operazione perché 30 chilometri è la velocità in cui, nell'impatto tra un veicolo a motore e un pedone, salva la vita a chi subisce l'impatto".

L'ordine del giorno invita il sindaco Beppe Sala e la sua giunta "a proclamare Milano Città 30, istituendo il limite di velocità in ambito urbano a 30 chilometri orari a partire dal primo gennaio 2024 - si legge - e a prevedere, così come hanno fatto Parigi e Bruxelles, che dopo quella data su alcune, selezionate, strade a grande scorrimento possano essere previsti limiti a 50 chilometri". (ANSA).