Infastidito dai semafori ne spacca sette a martellate,denunciato

(ANSA) - MILANO, 09 GEN - Infastidito "dal rumore dei semafori" antistanti la sua abitazione è sceso in strada, a Milano, e ne ha spaccati sette. L'esasperata azione è stata però notata dai passanti che hanno chiamato le forze dell'ordine e così il gesto gli è costato una denuncia.

E' accaduto la scorsa notte all'incrocio tra via Goldoni e viale dei Mille, nella zona est della metropoli quando il giovane, un 24enne, è stato bloccato da una pattuglia di carabinieri e denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato. A suo dire a fare un rumore esasperante sarebbero state le pulsantiere che consentono la prenotazione del verde per l'attraversamento pedonale. Con sé aveva un martello e una forbice da elettricista, che sono stati sequestrati. (ANSA).