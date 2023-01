In Italia tour "Top of the World" dei Dream Theater

(ANSA) - MILANO, 09 GEN - Tre sole date italiane, Napoli il 23, Firenze il 24, Brescia il 25 gennaio, per il tour "Top of the World" dei Dream Theater.

La celebre band progressive metal fondata nel 1985 ha pubblicato esattamente un anno fa il quindicesimo album in studio, "A View From the Top of the World". Dopo l'uscita del disco la band capitanata da John Petrucci e James LaBrie ha iniziato un lungo tour mondiale, il "Top Of The World Tour" e nel frattempo sta pubblicando la collana "Lost Not Forgotten Archives", una serie di pubblicazioni di live, demo, versioni alternative e progetti speciali come il rifacimento di interi album storici come "Made in Japan" dei Deep Purple o "The Number of the Best" degli Iron Maiden. (ANSA).