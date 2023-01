Coppa Italia: Rapuano arbitra Milan-Torino,Paterna a Firenze

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - E' Rapuano l'arbitro designato per Milan-Torino, partita degli ottavi di finale di Coppa Italia che si giocherà in casa dei rossoneri mercoledì alle 21. Lo rende noto l'Aia. Il giorno prima, quindi domani, S.Siro ospiterà Inter-Parma, sempre per gli ottavi, che sarà diretta da Prontera.

Quanto alle due sfide di giovedì, Fiorentina-Sampdoria (alle 18) è stata affidata a Paterna, mentre Roma-Genoa (delle 21) sarà arbitrata da Feliciani. (ANSA).