Dopo il deragliamento, riprende la circolazione dei treni a Iseo

(ANSA) - BRESCIA, 08 GEN - Dopo il deragliamento ad Iseo di un treno avvenuto lo scorso dieci dicembre - senza conseguenze per i passeggeri - da domani 9 gennaio i treni potranno tornare a circolare secondo l'orario ordinario in vigore.

Sono infatti stati effettuati i lavori di messa in sicurezza dei binari lungo la linea Brescia-Iseo-Edolo.

"I dettagli sul servizio ferroviario sono disponibili, come di consueto, su sito e app di Trenord" fa sapere FerrovieNord.

Su quanto accaduto la Procura di Brescia ha aperto una inchiesta in cui sono indagati due manager di FerrovieNord. (ANSA).