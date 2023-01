Berlusconi, Fontana è ricandidato con pieno merito

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - "Il nostro candidato alla guida della Regione Lombardia è ancora Attilio Fontana, il governatore che ha guidato la regione in questi anni difficili con risultati davvero, molto positivi. Lo abbiamo ricandidato con pieno merito e sono certo che gli elettori lombardi vorranno ancora una volta affidarsi alla sua esperienza, alla sua competenza, alla sua grande capacità di lavoro e perché no al suo tratto discreto e signorile". Silvio Berlusconi affida il suo messaggio ai social per chiedere " a testa alta il voto per Forza Italia e per il presidente Fontana".

"Quanto alla prossima giunta, l'esperienza dei nostri amministratori uscenti, della quale siamo assolutamente orgogliosi - aggiunge -, si unirà allo spirito di iniziativa dei nuovi candidati che stiamo selezionando sulla base dei nostri criteri di qualità. Le nostre liste saranno composte, come sempre, da donne e uomini del fare". (ANSA).