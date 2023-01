Approvato il progetto esecutivo della nuova Gamec di Bergamo

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - La Giunta comunale di Bergamo ha approvato il progetto esecutivo della nuova GAMeC, il cui cantiere aprirà nella tarda primavera dopo le procedure di gara europea previste dalle norme e l'assegnazione dei lavori.

Trasformare il Palazzetto dello Sport di via Pitentino in un museo, senza eseguire demolizioni radicali, è il cuore del progetto della nuova Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea. Il vecchio palasport sarà a sua volta sostituito dal nuovo Palazzo dello Sport che sorgerà al posto del Palacreberg e dall'Arena in fase di costruzione nel nuovo complesso Chorus Life, che il gruppo COSTIM sta realizzando tra via Serassi e via Bianzana.

All'interno del palazzetto verranno demolite le tribune e sarà realizzata una grande "lanterna" — che conterrà la parte espositiva — attraverso la realizzazione di solai intermedi e sfruttando l'altezza dell'attuale campo di gioco. Oltre a questo nuovo contenitore sono previsti anche un ristorante, un bar, un bookshop e tutti i servizi funzionali a una galleria d'arte. La superficie complessiva quasi triplicherà: dagli attuali 2.200 metri quadrati a poco meno di 6.000.

I progettisti della nuova Gamec sono Carlo Cappai e Maria Alessandra Segantini, dello studio C+S Architects, che si sono aggiudicati il Premio Architetto Italiano 2022 assegnato dal Consiglio nazionale degli architetti.