Lavoro: nel Bresciano crescono contratti tempo indeterminato

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - In provincia di Brescia cresce il numero dei rapporti di lavoro, grazie soprattutto al contributo positivo del tempo indeterminato. Lo si legge nei dati di Confindustria Brescia. Tra gennaio e giugno scorsi, infatti, il numero dei rapporti di lavoro in essere è cresciuto di 21.196 unità, dinamica non dissimile da quanto riscontrato nello stesso periodo del 2021 (+22.747) e sostanzialmente in linea con i ritmi pre-Covid.

A evidenziarlo è la quindicesima edizione del 'booklet economia' a cura del Centro studi di Confindustria Brescia, che contiene una specifica sezione relativa al mercato del lavoro locale. Tale evoluzione è il frutto dei contributi positivi apportati, in particolare, dal tempo indeterminato (+8.001) e dagli stagionali (+7.096). Con riferimento alle sole assunzioni, nel secondo trimestre 2022, i flussi in entrata complessivi hanno evidenziato una marginale flessione sullo stesso periodo del 2021 (-1,6%), mentre la sola componente a tempo indeterminato ha sperimentato un aumento del 21,2%.

Rimane in forte crescita il numero delle dimissioni volontarie. (ANSA).