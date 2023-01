Il Monza pareggia a Firenze 1-1

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Contro un Monza a due facce - grigio nel primo tempo, arrembante nel secondo - la Fiorentina ha dovuto accontentarsi di un punto dopo aver dominato la prima parte del match ed essere passata in vantaggio grazie alla prodezza di Cabral (19'). I cambi decisi da Palladino nell'intervallo hanno scosso il suo gruppo che ha trovato il pareggio con Carlos Augusto al 16' della ripresa: il brasiliano ha raccolto, indisturbato, un cross di Ciurria trafiggendo Terracciano e strappando il sorriso a Galliani in tribuna. Alla fine un risultato che non fa gridare allo scandalo: entrambe le squadre avrebbero potuto vincere o perdere. (ANSA).