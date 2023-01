Milano: bando di gara per lavori piscina Cardellino

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - Il Comune di Milano ha pubblicato il bando di gara per individuare l'impresa che si occuperà dei lavori di realizzazione della nuova piscina Cardellino, che sarà centro natatorio olimpionico. L'intervento prevede un edificio principale con due piani fuori terra e uno interrato, per i locali tecnici: il piano terra ospiterà la zona di accesso, le vasche e gli spogliatoi; al primo piano ci saranno le tribune e i servizi di ristoro.

Sono previste una vasca da nuoto olimpionica e una di addestramento/tuffi al coperto, vasche ludico-ricreative per bambini e un edificio di collegamento fra il corpo principale e le piscine esterne. Sarà realizzato anche un parco per attività all'aria aperta (piscine, beach volley) e un parcheggio alberato.La durata dei lavori è di 24 mesi. Il termine per presentare le proposte è il 31 gennaio 2023.

"Con l'apertura della gara inizia ufficialmente il percorso che porterà alla nascita della nuova Cardellino, un impianto strategico per la promozione dello sport nel nostro territorio e per la crescita del quartiere Lorenteggio e della città intera", ha commentato in una nota l'assessora allo Sport Martina Riva.

Per la realizzazione del nuovo centro natatorio olimpionico di via Cardellino 3 si stima una spesa complessiva di 32 milioni di euro, 11 dei quali saranno coperti con fondi Pnrr. La restante parte della spesa sarà coperta da risorse comunali. (ANSA).