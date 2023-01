Calcio, Pioli: 'Maignan? Sicuramente non rientrerà a breve'

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - "Maignan? Non sappiamo quando rientrerà. Tutte le valutazioni che stiamo facendo ci dicono che non è ancora possibile spingere. Non sappiamo dare tempistiche ma sicuramente non rientrerà a breve": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della partita contro la Salernitana, commentando l'infortunio del portiere rossonero che ha dovuto posticipare il rientro. "La cicatrice - spiega l'allenatore - non è ancora a posto e quindi non possiamo rischiare. Nelle amichevoli ho dato più minuti a chi aveva giocato meno. Domani gioca Tatarusanu che ha tutta la mia fiducia". (ANSA).