Capodanno: oltre 20mila persone in Duomo, 800 controllati

(ANSA) - MILANO, 01 GEN - È stato un Capodanno di festa ma con meno botti quello che si è svolto per le strade di Milano.

Complice una pioggerella fine ma insistente sin dal pomeriggio, gli afflussi nelle piazze non sono stati da record, anche se in piazza Duomo si sono probabilmente superate le 20mila persone tra le 23 e 00.30.

In Duomo sono state oltre 800 le persone controllate dalla Polizia di Stato, soprattutto all'interno di gruppi numerosi di giovani (svariati quelli trovati senza documenti accompagnati in Questura per l'identificazione), dopo l'esperienza dei gravi fatti dello scorso anno avvenuti proprio in piazza Duomo, grazie a un massiccio dispiegamento di personale, soprattutto in borghese.

Nella notte, un 25enne è rimasto ferito perché raggiunto da un colpo d'arma da fuoco da un 43enne che è stato arrestato. E' accaduto al termine di una banale lite poco prima dell'una in un locale di periferia, in via Giambelino 58, nella zona Sud-Ovest della metropoli.

Tre giovani sono stati invece denunciati per rissa dai Carabinieri che sono intervenuti in via Moscova dove si stavano picchiando una decina di ragazzi, alcuni anche armati di coltelli e cocci di bottiglia. (ANSA).