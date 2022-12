A Milano nuova vita per l'ex Trotto: housing sociale e servizi

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - Nell'area dell'ex trotto a Milano accanto allo stadio di San Siro, dismessa da anni, nascerà un nuovo quartiere residenziale in gran parte costituito da housing sociale, con residenze in locazione a canone convenzionato. La giunta del Comune ha adottato il Piano attuativo, 'PA7 Trotto', che nei prossimi mesi sarà disciplinato dalla convenzione tra il Comune e la società Prelios Sgr SpA per conto del Fondo immobiliare denominato Invictus, per arrivare poi, a inizio 2024, all'apertura dei cantieri. Lo sviluppatore dell'operazione è la società che opera nel settore immobiliare Hines Italy.

Nell'area saranno realizzati circa 700 alloggi a canoni sociali medi di 120 euro/mq annui. Canone che equivale mediamente a circa 600 euro mensili per un bilocale.

L'intervento è inoltre caratterizzato da un sistema di spazi a verde e dalla presenza di servizi per il quartiere ricavati all'interno degli immobili vincolati. Il progetto, il cui masterplan è firmato dallo studio internazionale di architettura Kohn Pedersen Fox Associates (KPF), disegna uno spazio a piazza-giardino centrale su cui affacciano le nuove residenze, aperto verso sud.

Oltre alle residenze in locazione, verranno realizzati un nuovo centro sportivo con una palestra polifunzionale e campi da padel, negozi di vicinato e servizi di prossimità che prevedono anche iniziative di formazione e assunzioni di giovani dei quartieri abitativi pubblici nel quadrante San Siro, attività produttive e imprese sociali, un asilo nido per 60 bambini in un edificio vincolato in via Aldobrandini e un centro per il doposcuola dedicato a ragazzi delle scuole superiori, anch'esso in un edificio vincolato. Contemplate anche opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per un totale di circa 12,7 milioni di euro. (ANSA).