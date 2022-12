Presi gli ultimi due detenuti evasi dal carcere Beccaria

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Sono stati arrestati gli ultimi due ragazzi evasi dall'istituto minorile Beccaria a Natale. Lo confermano fonti del ministero della Giustizia. I due sono stati localizzati dal nucleo investigativo centrale della Polizia penitenziaria. In sette, fra i 17 e i 19 anni, erano scappati approfittando del cantiere aperto nell'istituto. Il giorno stesso e a Santo Stefano tre erano rientrati al Beccaria, che sono stati presi o si sono costituiti, uno accompagnato dalla sorella. Uno è stato fermato dai Carabinieri a Sesto San Giovanni mentre stava girando un video Tik Tok con degli amici. Nella serata di ieri un altro si era presentato in Questura in via Fatebenefratelli.

