A Milano mostra d'arte itinerante a sostegno donne iraniane

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Una mostra d'arte itinerante che sostiene le donne iraniane e si pone l'obiettivo di dare risonanza alle loro voci, condividere le loro storie, celebrare il loro coraggio e il loro talento: arriva a Spazio Lineapelle di Milano, dal 15 al 17 dicembre, Woman. Life. Freedom, una mostra promossa dalla community inclusiva danese The Soulfuls che presenta opere multimediali realizzate da giovani artiste iraniane impegnate nella difesa dei propri diritti e della propria libertà.

Le opere sono testimonianze della realtà vissuta dalle donne iraniane create da Saba Safa, Mahboubeh Arsalan, Maryam Mahmoudi Moghadam, Roya Ghassemi, Heliya alle quali si affianca un gruppo di artiste che esporranno in forma anonima.

"Il momento di condividere le storie delle donne iraniane - dice Aram Ostandian-Binai, fondatrice di The Soulfuls e della Woman. Life. Freedom Pop-up Exhibition - è adesso. Dopo gli eventi strazianti degli ultimi mesi, vedere la risposta dell'industria creativa iraniana è stata una fonte di ispirazione per noi. Sono state realizzate e diffuse molte narrazioni e immagini sui social media, ma è facile che si perdano nell'algoritmo. Per migliorarne l'accessibilità e incoraggiarne la consapevolezza, ho deciso di portare queste opere d'arte in uno spazio fisico attraverso una mostra. Uno spazio accogliente e altrettanto creativo. Uno spazio dove le artiste possano finalmente essere ascoltate e il suo lavoro possa essere visto. Rischiano la vita e tutto ciò che voglio è assicurarmi che i loro talenti e le loro voci non rimangano inascoltati". (ANSA).