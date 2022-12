Trenord: più treni per Bergamo e Brescia capitali della cultura

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Trenord potenzia l'offerta ferroviaria per Bergamo e Brescia capitali della cultura per il 2023 a partire da domenica prossima 11 dicembre. Dalla stessa data, che coincide con l'avvio dell'orario invernale, i treni della linea S9 effettueranno la nuova fermata di Milano Tibaldi-Università, mentre i nuovi treni 'Caravaggio' entreranno in servizio sulla linea Milano-Pavia-Voghera-Alessandria, effettuando 22 delle 31 corse complessive, pari al 71% del totale.

Altre novità riguardano la Brescia-Cremona, con 2 corse aggiuntive, e la Milano Cadorna-Como Lago, con una corsa del mattino ridotta dalla stazione di Como Borghi dal lunedì al venerdì e alcune modifiche di orario. Saranno limitate a Valenza (Alessandria) alcun corse delle linee Milano-Alessandria e Alessandria-Pavia, con bus sostitutivi a completare il percorso, a causa del potenziamento della tratta Valenza-Alessandria da parte di Rfi (gruppo Fs). (ANSA).