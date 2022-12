Cerca minerali in una grotta, morto travolto da roccia

(ANSA) - LECCO, 08 DIC - Un uomo che era entrato in una grotta per cercare dei minerali, ha perso la vita questa notte a Colico, centro della provincia di Lecco nell'Alto lago di Como.

L'intervento dei tecnici del Soccorso alpino è iniziato in serata.

L'uomo, residente in zona, in località Piona di Colico (Lecco), ha perso la vita travolto dal crollo di un lastrone di pietra, a poco più di un metro dall'ingresso in grotta.

Complesse le operazioni di recupero della salma. (ANSA).