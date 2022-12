Amichevoli: Inter-Salisburgo 4-0

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - Successo per l'Inter nella seconda amichevole del ritiro invernale a Malta. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno battuto per 4-0 gli austriaci del Red Bull Salisburgo grazie alle reti di Mkhitaryan, Acerbi e Valentin Carboni, oltre a una autorete di Bernardo. L'Inter concluderà venerdì il mini-ritiro a Malta e tornerà in campo in un nuovo test amichevole il prossimo 17 dicembre a Siviglia contro il Betis. (ANSA).