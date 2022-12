Abdrazakov, noi cantanti parliamo con l'arte

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - "Un messaggio per tutti è che noi cantanti parliamo la lingua della cultura e vogliamo rimanere così, artisti, cantanti. Facciamo il nostro lavoro": Ildar Abdrazakov, subito dopo il suo successo come Boris Godunov alla Scala, lo ha sottolineato.

Insomma non c'entra con la cronaca. E' felice il basso che da vent'anni lavora alla Scala che considera come "la mia casa", ha aggiunto.

"Grazie al pubblico e al maestro Chailly. Sono molto contento. Noi cantanti russi, che abbiamo cantato tante volte Boris, abbiamo capito che la musica unisce il mondo. E questo è quello che dobbiamo fare: se avete visto il cast siamo quasi tutti stranieri. Questo unisce la cultura" ha concluso. (ANSA).