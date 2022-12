A Natale 'musica per scaldare i cuori' dei senza dimora

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - Sarà una "Musica per scaldare i cuori" quella del concerto organizzato da Opera Cardinal Ferrari, lo storico centro diurno milanese punto di riferimento nell'accoglienza di persone senza dimora o in grave fragilità economica, il prossimo 12 dicembre nel Centro Congressi Palazzo Stelline.

L'appuntamento realizzato con la fondazione I Pomeriggi Musicali - istituzione concertistico-orchestrale milanese di fama internazionale - in partnership con Fondazione Stelline e sostenuto da Fondazione BPM, offre infatti l'ingresso gratuito alle persone senza dimora e in difficoltà economica. Il concerto con musiche della tradizione natalizia, sarà eseguito dal Quartetto d'Archi dei Pomeriggi Musicali formato da Fatlinda Thaci e Laura Cuscito (violini), Laura Vignato (viola) e Marjia Drincic (violoncello). (ANSA).